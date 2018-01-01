تزايد متاعب أرسنال الدفاعية بإصابة بيليرين

صفعة جديدة على وجه أرسنال في أهم مراحل الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل متاعب أرسنال الدفاعية في الأونة الأخيرة، بسبب تزايد عدد المصابين في دفاعات الفريق مع الدخول لأهم مراحل الموسم.

وأكد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري عقب نهاية اللقاء، أن لاعبه، سيغيب عن النادي لعدة أسابيع دون تحديد هوية الإصابة التي لحقت باللاعب أو موعد عودته.

وسينتظر إيمري التقييم الطبي بعد فحص اللاعب، لتحديد موعد عودته.

ويغيب الثلاثي، شكوردان مصطافي، سوكراتيس، وروب هوليدينج الذي انتهى موسمه، بسبب الإصابات، ليعتمد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري على الثلاثي الدفاعي الذي يلعب به لأول مرة.

ودخل أرسنال مواجهة ساوثامبتون، بالثلاثي في الخط الخلفي، ناتشو مونريال، لوران كوسيليني العائد من الإصابة بعد 7 أشهر، وستيفان ليشتنيتناير.

وتعرض الإسباني هيكتوري بيليرين لإصابة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، لم يستطع بسببها استكمال المباراة، ليقوم المدير الفني باستبداله بنزول الفرنسي لاكازيت لتعزيز هجومه.

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وسقط أرسنال لأول مرة بعد 21 مباراة من اللاهزيمة في جميع المسابقات تحت قيادة إيمري الموسم الحالي، حيث تأخر في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، ونجح القديسين في تحقيق الفوز بالنهاية بنتيجة 3-2.

وتراجع ترتيب أرسنال للمركز الخامس بعدما فشل في الفوز، ليخطف تشيلسي المركز الرابع بشكل بعد مرور 17 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد أرسنال لمواجهة توتنهام غريمه التقليدي، في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأربعاء المقبل.