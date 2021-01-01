الدوري التركي الممتاز

تريم: طرد مصطفى محمد مخزي .. ونائب رئيس جلطة سراي: هل ستنامون اليوم؟

عبده الليثي
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Mostafa Mohamed - Galatasaray Fenerbahce Super Lige 2020-2021
Galatasaray Twitter
جلطة سراي يسقط أمام أنقرة أجودجو

تحدث فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي التركي، عن طرد الدولي المصري مصطفى محمد، بعد تدخل مع الخصم في مباراة فريقه أمام أنقرة جودجو.

مصطفى محمد تلقى طردًا مباشرًا في الدقيقة 57 من مباراة فريقه، بداعي التدخل العمد على الخصم بالمرفق في وجه الخصم، ولكن رفض فاتح تريم أن يوصف بالتعمد.

وقال المدير الفني لجلطة سراي عقب المباراة: "قرار طرد مصطفى محمد مخزي، اللاعب هو من تحرك نحوه وارتطم به، لا يستحق الطرد".

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ومن جانبه، قال عبدالرحيم البيرق نائب رئيس جلطة سراي التركي عن طرد مصطفى محمد: "أين تقنية الفيديو من الحالة، هل يريدون إيقاف مصطفى محمد؟".

وتابع البيرق في تصريحاته: "شاهدوا الحالة أكثر من مرة، هل ستقدرون على النوم جيدًا اليوم؟".

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه لجلطة سراي خلال الفترة الماضية، حيث سجل 6 أهداف خلال 6 مباريات مع فريقه قبل أن يطرد في لقاء اليوم.

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