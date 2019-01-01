رئيس الحكام يعترف بتعطل الفيديو في أربع مواجهات ويوضح شرط عودة السعوديين

مؤتمر صحفي عقده تريساكو للحديث عن تقنية الفيديو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف الإسباني تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بحدوث أعطال في تقنية الفيديو خلال الموسم الجاري ببعض المباريات، مؤكدًا أنه أمر طبيعي وارد الحدوث.

بعض الأندية اعترضت وأبدت استغرابها من عدم الرجوع إلى تقنية الفيديو في مبارياتها، رغم وقوع ما يستدعي ذلك، وهو ما وصفته بالتواطؤ ضدها إلا أن الإسباني أوضح الأمر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

وقال تريساكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات التابعة لاتحاد الكرة السعودي: "دعونا نعترف بحدوث عطل في تقنية الفيديو في أربع مباريات الموسم الجاري؛ الفتح والنصر، الوحدة وأبها، ضمك والاتحاد، وضمك والوحدة، لكن الفار مثله مثل أي تقنية كالواتس آب، وارد أن يعطل، وهذا يحدث في المطارات أيضًا، نعم هو ليس عذرًا، لكننا نبحث عن تدارك الأمر في القادم وتوفير تقنية بلا أي أعطال أو أخطاء".

متى يعود الحكم المحلي بالدوري السعودي؟ - المسحل يجيب

وأضاف: "ما يجب أن يعلمه الجميع كذلك أن الشركة التي تملك الفيديو في الدوري السعودي تنقل من الكاميرات نفسها التي تنقل البث التليفزيوني، وليس لها كاميرات خاصة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يختلف عدد الكاميرات من ملعب إلى آخر".

وعن موعد عودة الحكم المحلي لإدارة مباريات بالدوري السعودي، أوضح: "نبحث هذا الأمر، لكن لا بد أن يحصل السعوديون على رخصة تقنية الفيديو أولًا، حاليًا لدينا ست حكام فقط، هو من يجيدون التعامل عم التقنية، لكننا سنقيم دورتين بعد أسبوعين، ليزداد عدد الحكام إلى 12 حكم ساحة و12 مساعد".

واختتم: "من باب تقليل الأخطاء، سيتم عقد اجتماع بعد كل جولة من الدوري بحضور محللين وإعلاميين، لكشف الأخطاء التحكيمية والتعلم منها".