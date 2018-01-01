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الدوري التركي الممتاز

تريزيجيه يتواجد في التشكيل المثالية للدور الأول من الدوري التركي

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الجناح المصري حصل على إشادة الجميع بعد مستواه في مباريات الدور الأول من المسابقة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تواجد المصري، محمود حسن تريزيجه لاعب نادي قاسم باشا التركي، في التشكيلة المثالية للدوري، بعد نهاية الدور الأول.

وساهم تريزيجيه، في وصول فريقه إلى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، بعد لعب 17 مباراة، برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن طرابزون سبور صاحب المركز الثاني.

وسجل تريزجيه خمسة أهداف مع فريقه وصنع خمسة مثلهم، في 17 مباراة خاضها.

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وتواجد أيضاً في القائمة كلاً من مباي دياني لاعب قاسم باشا وهداف المسابقة برصيد 19 هدفاً، كما تواجد البرازيلي روبينيو لاعب سيفاس سبور.

وارتبط اسم الجناح المصري، بالرحيل عن صفوف فريقه، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ووفقاً لبعض التقارير السعودية فإن نادي اتحاد جدة يحاول الحصول على خدمات اللاعب.

الجدير بالذكر ان تريزيجيه يرتبط بعقد مع فريقه يمتد إلى صيف 2021، بعدما فعل النادي التركي بند الشراء في عقده الصيف الماضي، بعدما كان لاعباً في صفوف اندرلخت البلجيكي.

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