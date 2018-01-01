تريزيجيه يتفوق على رونالدو وصلاح ويخلف ميسي

المحترف المصري يخوض مسيرة ناجحة بالدوري التركي، دفعت قاسم باشا للتمسك به رغم تلقيه عديد العروض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أظهر تقرير تركي تفوق المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب قاسم باشا التركي، على عدد من نجوم الدوريات الخمس الكبرى بالعالم، في عدد المراوغات الناجحة بالموسم الجاري.

ورصد موقع "mackolik" قائمة من ستة لاعبين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "من الصعب إيقافهم".

تريزيجيه يتواجد في التشكيل المثالية للدور الأول من الدوري التركي

القائمة ضمت تريزيجيه في المركز الثالث بـ51 مراوغة ناجحة حتى الآن في موسم 2018-2019، بينما غاب عنها المحترف المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي.

بينما جاء في المركز الأول الفرنسي آلان ماكسمين؛ لاعب نيس الفرنسي، برصيد 67 مراوغة، يليه في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، بـ65 مراوغة.

واحتل البلجيكي إيدين هازارد؛ لاعب تشيلسي الإنجليزي، المركز الرابع برصيد 47 مراوغة، وفي المركز الخامس الإيطالي فيديريكو تشيزا؛ لاعب فيورنتينا الإيطالي، بـ44 مراوغة، وفي المركز السادس الإنجليزي جودين سانشو؛ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، برصيد 42 مراوغة.

Karşılarında durmak zor! 💨



Bu sezon 5 büyük lig ve Süper Lig'de en çok çalım atan futbolcular:



🇫🇷Allan Saint-Maximin: 67

🇪🇸Lionel Messi: 65

🇹🇷Trezeguet: 51

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Eden Hazard: 47

🇮🇹Federico Chiesa: 44

🇩🇪Jadon Sancho: 42 pic.twitter.com/YsHNTWWwvP — mackolik (@mackolik) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن المحترف المصري يلعب في الدوري التركي منذ صيف 2017، عندما انضم لقاسم باشا على سبيل الإعارة قادمًا من أندرلخت البلجيكي، قبل أن يقوم النادي التركي بشرائه نهائيًا في صيف 2018.

وشارك صاحب الـ24 عامًا مع قاسم باشا الموسم الجاري في 17 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.