تريزيجيه يتحدث عن ميزة التعاون ومواجهته أمام الاتحاد

مواجهة قوية بين الاتحاد والتعاون في نهائي الكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث دافيد تريزيجيه، لاعب منتخب فرنسا السابق، عن مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الاتحاد والتعاون.

وتقام المباراة بعد قليل على ملعب "فهد الدولي"، بين الثنائي من أجل الحصول على لقب وسط حضور جماهيري كبير في الملعب.

وقال تريزيجيه في تصريحات بالاستوديو التحليلي الخاص باللقاء: "مشوار قوي للفريقين بالوصول إلى النهائي، وقدموا مستوى عال جدًا طوال البطولة".

وأضاف: "التعاون يقدم مستوى مميز ليس في الدوري فقط ولكن على مستوى البطولتين، ويقدم شيئًا مختلفًا عن المواسم الأخيرة".

وتابع تريزيجيه: "المستوى البدني والتكتيكي للفريقين متقارب للغاية والطرفين قادرين على الظهور بشكل مميز في اللقاء، والتعاون يظهر بشكل رائع لاحترام اللاعبين لأنفسهم ولزملائهم وللمنافسين".

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وتمكن التعاون للوصول إلى النهائي بعد الإطاحة بالهلال بينما تمكن الاتحاد من الفوز على النصر في نصف النهائي.