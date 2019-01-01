أستون فيلا يعرض 8 مليون إسترليني لضم تريزيجيه

بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا

أبدى نادي أستون فيلا الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

تريزيجيه قدم مستوى مميز مع فريقه الموسم الماضي، ولفت أنظار العديد من الأندية في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

الدولي المصري واصل تألقه في كأس الأمم الإفريقية، حيث كان أحد أبرز نجوم دور المجموعات.

صحيفة "ذا صن" أكدت أن فيلا يريد الحصول على خدمات تريزيجيه، ليجاور زميله المصري أحمد المحمدي.

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وأوضحت أن النادي الصاعد حديثاً للبريميرليج، مستعد لدفع 8 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه.

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ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ كافياً لإقناع قاسم باشا، للتخلي عن صاحب الـ24 عاماً.

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يذكر أن تريزيجيه نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 في 38 مباراة الموسم الماضي.