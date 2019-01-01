كأس أمم أفريقيا
الانتقالات

أستون فيلا يعرض 8 مليون إسترليني لضم تريزيجيه

التعليقات()
Reuters
بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى نادي أستون فيلا الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

تريزيجيه قدم مستوى مميز مع فريقه الموسم الماضي، ولفت أنظار العديد من الأندية في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

الدولي المصري واصل تألقه في كأس الأمم الإفريقية، حيث كان أحد أبرز نجوم دور المجموعات.

صحيفة "ذا صن" أكدت أن فيلا يريد الحصول على خدمات تريزيجيه، ليجاور زميله المصري أحمد المحمدي.

اختيارات المحررين

رسمياً | لامبارد مدرباً لتشيلسي الموسم المقبل

وأوضحت أن النادي الصاعد حديثاً للبريميرليج، مستعد لدفع 8 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه.

وكيل كوتينيو يوضح حقيقة تركه برشلونة

ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ كافياً لإقناع قاسم باشا، للتخلي عن صاحب الـ24 عاماً.

يذكر أن تريزيجيه نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 في 38 مباراة الموسم الماضي.

إغلاق