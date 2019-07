تريزيجيه أساسيًا في ودية أستون فيلا ضد تشارلتون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد محمود حسن تريزيجيه لظهوره الأول مع ناديه الجديد أستون فيلا الإنجليزي، إذ أعلن النادي وجوده في التشكيل الأساسي لمواجهة تشارلتون وديًا.

ويخوض النادي الصاعد حديثًا للبريميرليج مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد أمام تشارلتون بعد قليل، وقد كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر عن التشكيل الأساسي للمباراة وضم بجانب تريزيجيه مواطنه المصري أحمد المحمدي والهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي.

مدافع الرائد السابق يقترب من الزمالك

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله من قاسم باشا التركي للفيلانس الأسبوع الماضي لكن دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة المالية، مع ترجيح بعض المصادر لأنها وصلت إلى 9 ملايين جنيه إسترليني تقريبًا.

وكان لاعب الأهلي سابقًا قد تألق في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة مع منتخب مصر، وقد نال إعجاب العديد من الأندية أبرزها واتفورد إلا أن أستون فيلا كان من نجح في التوصل لاتفاق مع ناديه التركي.

Our starting XI at Charlton, as @Trezeguet makes his debut:



Steer, Elmohamady, Konsa, Mings, Taylor, Hourihane, McGinn, Grealish, El Ghazi, Trezeguet, Davis.#AVFC pic.twitter.com/22zdPP3obF