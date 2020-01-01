تريزيجيه: لن نهبط وسننافس على الكأس

تريزيجيه يؤكد على أهمية القتال للبقاء في البريميرليج

قال محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، إنه متطلع لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك.

الجناح المصري يستعد رفقة فريقه إلى مواجهة السيتي في الجولة الـ22 ويسعون إلى تقديم أداء جيد والحصول على نتيجة تخدم أهداف الفريق في الهروب من مناطق الهبوط.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كل مباراة هي أهم مباراة بالنسبة لي نحن نخوض مباريات صعبة هنا للغاية علينا أن نجتهد، هنالك أكثر من 7 فريق غي إنجلترا يمكنها الفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال كل موسم، نحن نلعب في مسابقة قوية للغاية".

ترزيجيه خاض حتى الآن 18 مباراة في الدوري سجل فيهم 3 أهداف منحته محبة الجماهير وثقتهم فيه.

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تابع: "أحمد المحمدي أكثر من أخ لي لقد كان أهم سبب في الانتقال إلى هنا وأقنعني بالتواجد في النادي ووافقت على الفور، لأنه نادي من أعرق أندية البريميرليج".

واعتبر تريزيجيه أن ما يقوموا به ليس كاف وعليهم تقديم جهد أكثر للابتعاد عن المنطقة الخطرة، لأنهم كمجموعة يستحقوا ذلك، وأنا أؤكد لك أننا لن نهبط هذا الموسم.

واختتم: "العديد من اللاعبين هنا في عامهم الأول معًا ولدينا أمل هذا العام لأننا نحاول التحسن في كل مباراة عن الأخرى، آمل أن نبقى هذا العام في الدوري ونتخذ وضعاَ جيداَ، وفي العام المقبل أعدك بأننا سنحاول أن نفعل شيئا أكثر في الدوري وربما الفوز بكأس مثلما نحاول الفوز هذا العام وأتوقع تتويجنا ببطولة الموسم الجاري أو المقبل".

يذكر أن تريزيجيه كان قد انتقل إلى أستون فيلا بداية هذا الموسم قادماً من قاسم باشا التركي.