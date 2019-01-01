تريزيجيه: لست أهتم بمن يقول إني لا أخذ حقي إعلامياً

لاعب المنتخب المصري تركيزه منصب على كأس الأمم الأفريقية فقط لا غير

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري أنه لا يهتم بالأقاويل التي تشير إلى أنه لا يأخذ حقه إعلامياً.

وقال لاعب قاسم باشا التركي في تصريحات تلفزيونية: "أنا أتعب وألعب من أجل الوصول للأفضل دائماً، البعض يتحدث عني بشكل طيب، ويعطيني حقي".

وواصل: "لا أشغل نفسي بمدى حصولي على حقي إعلامياً أو لا، هذا الأمر لا يحزنني تلك الإنجازات أحققها لنفسي".

وتابع: "سعيد للغاية بإقامة كأس الأمم الأفريقية في مصر، ليس من المقبول أبداً أن نخرج من البطولة دون تحقيقها".

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(📸: @MoSalah ) pic.twitter.com/CQ91TX9vLT — جول مصر (@goaleg) June 20, 2019

ويستعد تريزيجيه للمشاركة مع الفراعنة، في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة أمام زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.