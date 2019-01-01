تريزيجيه: على الجمهور أن يساندنا في الخطأ حتى نحتفل في النهاية

الفراعنة تأهلوا لدور الـ16 ويبحثون عن الصدارة في الجولة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب منتخب مصر، الجمهور بدعم الفريق خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن هدفهم تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 2019.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال تريزيجيه، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتيس"، عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز والصعود، كنا نعلم قوة الكونغو رغم أنها في اللقاء الأول لم تظهر بشكل جيد، لكنه منتخب قوي ونجحنا في غلق كافة الحلول أمامه".

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وأضاف: "ندخل كل مباراة وكأنها بطولة، نشكر كل من يساندنا ونطالب الجمهور بأن يدعمنا حتى لو حدث خطأ، لأننا لن نقدر على تحقيق البطولة دونهم".

نجم المباراة اختتم: "رغم أن ضمنا الصعود لدور الـ16 إلا أننا سنسعى للتغلب على أوغندا في المباراة الأخيرة من أجل الحصول على صدارة المجموعة، لأن هدفنا هو البطولة ونود أن نحتفل مع الجمهور في النهاية".

يذكر أن الفراعنة تأهلوا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، حيث حققوا الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله تريزيجيه.

بينما تتذيل الكونغو المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثالثًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي ثالثًا بنقطة وحيدة.