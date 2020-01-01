تريزيجيه: تدربت على هذا الهدف مع المحمدي

محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا يكشف عن كيفية تدربه على هدفه في شباك ليستر سيتي مع أحمد المحمدي.

أعرب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا عن سعادته بالهدف الذي سجله مع فريقه مساء الأمس في شباك ليستر سيتي والذي صعد بهم لنهائي كأس الرابطة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تريزيجيه وأكد خلالها أن ذلك الهدف يتدرب عليه بشكل مستمر مع أحمد المحمدي زميله في الفريق ومنتخب مصر.

وقال تريزيجيه: "أشعر بسعادة غامرة، نحن نقدم كل ما لدينا سواء في التدريبات أو المباريات، ولا أحد يرى أو يقدر ذلك بشكل كامل".

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وأضاف: "شعور رائع أن نصل للنهائي وأن نلعب في ويمبلي، وأن أسجل في العام الأول لي مثل ذلك الهدف الهام، أنا فخور بنفسي وبفريقي".

وأكمل: "أتدرب أنا والمحمدي على تلك الكرة، فالجميع دومًا يدخل لعمق منطقة الجزاء وأبقى أنا على الطرف، وتمريرته كانت رائعة".

وأنهى تصريحاته: "نريد أن نركز في مباريات الدوري وأن نحسن من موقفنا لأن الوضع الحالي غير مطمئن بالنسبة لنا ولا للجماهير".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد ليصعد الفريق لنهائي كأس الرابطة ويواجه الفائز من مانشستر سيتي ويونايتد.