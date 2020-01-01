تريزيجيه يقتل ليستر ويقود فيلا لنهائي كاراباو كب

هدف قاتل للجناح المصري في شباك الثعالب

نجح فريق أستون فيلا في التأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين"كاراباو كب"، بعد التغلب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف بإياب المربع الذهبي.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب ليستر ، ليدخل فيلا اللقاء وهو بحاجة لأي انتصار من أجل بلوغ النهائي.

المدرب بريندان رودجرز بدأ بمعظم العناصر الأساسية، حيث لعب بخطة 3 مدافعين بالخط الخلفي، مع جلوس جيمي فاردي على دكة البدلاء.

وعلى الجانب الآخر شهد تشكيل أستون فيلا جلوس الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة البدلاء، بتواجد جاك جريليش ومبوانا ساماتا وأنور الغازي بهجوم أصحاب الأرض.

البداية كانت مميزة لصالح أستون فيلا، حيث نجح مات تارجيت في افتتاح التسجيل لفريقه بعد مرور 12 دقيقة فقط ليضعه على أعتاب النهائي.

ليستر كان الطرف الأكثر استحواذاً ومحاولة على المرمى بعد الهدف المبكر، ولكنه وجد صعوبات كبيرة في هز الشباك بملعب فيلا بارك.

رودجرز حاول التدخل الشوط الثاني بنزول فاردي على حساب أيوزي بيريز، ولكن التعادل جاء عن طريق النيجيري كيليتشي إيهيناتشو بالدقيقة 72.

وعلى الجانب الآخر تدخل المدرب دين سميث هو الآخر للعودة مرة أخرى، ليشرك تريزيجيه والمحمدي طمحاً في استغلال قدرات الثنائي المصري الهجومية.

وبالفعل أثبت تريزيجيه صحة قرار سميث، ليتمكن من تسجيل هدف الفوز القاتل في شباك الثعالب، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 93 من زمن اللقاء بصناعة المحمدي، ليصعد بفريقه بنتيجة 3/2 بمجموع الذهاب والعودة.

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وينتظر بذلك فيلا الفائز من الديربي بين مانشستر يونايتد وسيتي غداً الأربعاء على ملعب الإتحاد، لتحديد الطرف الآخر من النهائي المقرر إقامته في 1 مارس القادم على ملعب ويمبلي.

ويمتلك سيتي الفرصة الأكبر لمواجهة فيلا في رحلة الحفاظ على لقبه، بعد فوزه على الشياطين الحمر 3/1 في مباراة الذهاب.