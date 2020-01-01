تريزيجيه: أحظى بدعم كبير من جمهور الأهلي وأعتز بالزمالكاوية

المحترف المصري سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ألقى محمود حسن "تريزيجيه"؛ المحترف المصري في أستون فيلا الإنجليزي، ندوة على الشباب المصري، على هامش الفعاليات الختامية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الندوة حضرها المحترف المصري بعدما اختارته وزارة الثقافة المصرية كسفيرًا للمعرض هذا العام، وأدارها الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال تريزيجيه في كلمته: "لم أتردد ولو لحظة في قبول دعوة وزارة الثقافة، فدائمًا ما أشعر بقيمة الدعم الذي أحظى به في مصر من قبل جمهور الأهلي، بجانب أنني أعتز بجمهور الزمالك".

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وأضاف: "أنصح كافة الشباب بالمواظبة على القراءة في المجالات التي يحبونها، فأنا أحب القراءة عن مشاهير كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حتى استفيد من تجاربهم".

واختتم صاحب الـ25 عامًا حديثه: "على جميع الشباب أن يواصلوا السعي نحو حلمهم بكل ما لديهم من قوة، فبالإصرار هو مفتاح النجاح، ولعل ما خطوات النجاح التي أخطوها حاليًا أتت من الصبر والمثابرة، ففي قطاع الناشئين بالأهلي لم أخض أي مباراة على مدار أربعة أعوام، لكن بالجهد والعرق تمكنت من إثبات نفسي حتى تم تصعيدي للفريق الأول".

يذكر أن تريزيجيه يخوض حاليًا مسيرة ناجحة في أستون فيلا، إذ شارك معه في 28 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.