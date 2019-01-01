تريزيجيه: اتخذت قرار التسديد منذ البداية

صاحب الضربة الأولى في البطولة يروي القصة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب المصري سعادته بتسجيله هدف فوز فريقه على زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة.

وقال تريزيجيه عقب المباراة:"الحمد لله على النقاط الثلاث، نريد الصعود في المركز الأول، وهدفنا في كل مباراة هو الفوز بها".

وأضاف:"في المباريات المقبلة سنكون أفضل وسنجعل الشعب يحتفل بالبطولة".

وعن الهدف الذي سجله قال:"منذ البداية كنت قد اتخذت قرار التسديد ووفقني الله بعد جهود الفريق والجهاز الفني والجماهير".

وتابع:"مباراة اليوم كانت صعبة، والبطولة لا يوجد بها مباراة سهلة، المهم أن نفوز بغض النظر عمن يسجل".

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته الأولى مؤقتاً، بهدف تريزيجيه الذي كان الأول في تلك النسخة والأول له في البطولة بوجه عام.