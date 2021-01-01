تقارير .. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

اللاعب خرج مصابًا في مواجهة ليفربول

يبدو أن المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة، بعدما زعمت بعض التقارير إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة ليفربول أمس السبت، ولم يستطع استكمال المباراة، على ملعب أنفيلد.

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عديد التقارير المصرية أكدت أن الأشعة التي أجراها اللاعب اليوم الأحد، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن ستة أشهر.

حتى الآن لم يخرج أي إعلان رسمي من أستون فيلا عن إصابة اللاعب، إذ من المنتظر أن تتضح الصورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الريدز في المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع فريقه بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين، وصنع اثنين آخرين.