تريبيير: كوستا ألطف شخص تعاملت معه إنه يدعونني روني 10 مرات يومياً

يبدو أن شخصية كوستا خارج الملعب تختلف عن شخصيته داخل المستطيل الأخضر

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف كيران تريبيير، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني أن زميله في الفريق دييجو كوستا أطرف شخص لعب معه على الإطلاق.

ومن المعروف للجماهير، أن كوستا من أكثر اللاعبين المشاكسين داخل المستطيل الأخضر ودائماً ما تكثر مشاكله، ولكن تريبيير يرى عكس ذلك.

وقال تريبيير في تصريحات صحفية: "كوستا يدعونني بروني أكثر من 10 مرات يومياً، إنه يفعل هذا لمجرد الضحك دائماً ما يلقي النكات علينا".

وواصل: "عرفته من الدوري الإنجليزي، حقاً إنه أفضل لاعب لعبت معه، كما أنه يوجد روح جميلة في غرفة خلع الملابس الجميع يلقي النكات ولكن كوستا هو أطرفهم".

سيميوني يبعث أنباء سيئة عن إصابة جواو فيلكس

وتطرق صاحب الـ 29 عاماً، إلى رحلته الجديدة في أتليتكو مدريد بعد الانضمام من توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع حديثه قائلاً: "الأجواء هنا لطيفة للغاية لقد تأقلمت سريعاً أشعر بترحيب كبير من الجمهور، أود أن أشكر من جعلني أشعر بأنني في منزلي بتلك السرعة".

جدير بالذكر أن تريبيير لعب سبع مباريات حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني، صنع خلالها هدفاً وحيداً.