تريبيير عن ملعب أتلتيكو: لم أختبر شيئاً مشابهاً في حياتي

تريبيير انضم إلى أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من توتنهام الإنجليزي

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الإنجليزي كيران تريبيير ظهير أيمن أتلتيكو مدريد اعتقاده بأنه لم يختبر شيئاً مشابهاً لجماهير ناديه الحالي في ملعبه واندا ميتروبوليتانو.

وقال تريبيير في تصريحاته لصحيفة جارديان عن مواجهة يوفنتوس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا:"لم نتوقف ولم نتغير، وصلنا المضي قدماً وآمنا طوال المباراة".

وأضاف:"الأمر يتطلب عقلية عظيمة للعودة أمام فريق مذهل مثل يوفنتوس. منذ أتيت إلى هنا وأنا أرى أن عقلية المدرب واللاعبين قوية للغاية".

وأوضح:"حين تأخرنا بهدفين دون رد علمنا أن الفرص ستأتي، واصلنا التقدم مع الوقت، وكانت الجماهير مذهلة للغاية، لم أختبر شيئاً مشابهاً في حياتي".

وكانت مباراة الأبطال قد انتهت بالتعادل 2-2، بعد تقدم يوفي بهدفي خوان كوادراو وبليز ماتويدي، ثم تعادل ستيفان سافيتش وهيكتور هيريرا للروخيبلانكوس.