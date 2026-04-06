ترى وسائل الإعلام البريطانية تطوراً مقلقاً للغاية بالنسبة لأرني سلوت في ليفربول: «بعض اللاعبين...»

يواجه آرني سلوت أوقاتًا عصيبة للغاية مع ليفربول، كما تشير صحيفة «ديلي ميل» وغيرها. فقد خرج «الريدز» يوم السبت من كأس الاتحاد الإنجليزي (4-0) على يد مانشستر سيتي بطريقة مؤلمة للغاية، لكن ليفربول عليه أن يغير مساره بسرعة فائقة، مع اقتراب موعد مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

"يجد سلوت نفسه الآن في موقف يهدد بفصله من منصبه"، هكذا تبدأ صحيفة "ديلي ميل" تقريرها. "مع اقتراب نهاية الموسم، تجاوز تراجع ليفربول التوقعات. وقد اتضح ذلك مرة أخرى يوم السبت أمام مانشستر سيتي".

"بعض اللاعبين لم يعودوا مستعدين أو قادرين على القيام بالأمور الأساسية في كرة القدم بشكل ثابت. وسلوت هو المسؤول عن ذلك. عندما يصل المدرب إلى تلك المرحلة، فإن الخطوة التالية عادةً ما تكون حزم الحقائب"، هكذا جاءت النتيجة القاتلة.

واجه سلوت يوم السبت، فور انتهاء المباراة، أسئلة من الصحافة البريطانية حول قلة التزام لاعبيه. "إذا نظرت إلى الأهداف فقط، فأنا أرى هناك انطلاقات لم يتم متابعتها، وأرى تمريرات عرضية لم يتم صدها، وأرى صراعات أمام المرمى لم يتم الفوز بها، فأنت محق تمامًا"، رد الهولندي.

وبالتالي، ترى وسائل الإعلام البريطانية أن هناك خيارًا واحدًا متبقيًا أمام سلوت: تحقيق نتيجة إيجابية يوم الأربعاء في باريس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. "سلوت يقع الآن في "منطقة الخطر" الخاصة به، ولا يمكنه إنقاذ نفسه إلا إذا وجد طريقة لمنح هؤلاء اللاعبين جرعة من الإيمان والطاقة والثقة بالنفس والإرادة الصلبة استعدادًا ليوم الأربعاء."

وبينما يواجه ليفربول مباراة الأربعاء بثقة ضئيلة للغاية، خاض باريس سان جيرمان يوم الجمعة مباراة تحضيرية رائعة. فقد فاز الفريق على أرضه بسهولة بنتيجة 3-1 على تولوز. وكان أوسمان ديمبيلي نجم المباراة في صفوف الفريق الباريسي، ولذا سيواجه فيرجيل فان ديك مهمة شاقة مرة أخرى لإيقافه.