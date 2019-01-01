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الدوري الإنجليزي الممتاز

تركي يطلق اسم محمد صلاح على شركة ملابس

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AA
أولاً النمل والآن الملابس
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أطلق رجل أعمال تركي اسم النجم المصري محمد صلاح على شركة الملابس الخاصة به بسبب إعجابه وحبه الشديد للاعب ليفربول.

وكان عالم مصري أعلن عن تسمية سلالة من النمل على اسم لاعب روما السابق كنوع من التكريم له بسبب إنجازاته وتألقه في إنجلترا.

وذكرت وكالة "AA" التركية أن سليمان بيلجي، رجل أعمال تركي من بورصة، سجل شركته للملابس رسمياً باسم النجم المصري محمد صلاح.

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وقال الرجل في تصريحات مع الوكالة: "نحن كشركة نبحث عن أحدث الصيحات، كنت أتحدث مع صديق لي في الكرة وقلنا لماذا لا نسميها محمد صلاح".

وأتبع: "هو مسلم وتم اختياره أفضل لاعب في البريميرليج، كما أنه يحصد جائزة الأفضل كثيراً كل شهر وهذا يسعدنا، صلاح واحداً منا".

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وأشار بيلجي أن منتجاته تلقى رواجًا كبيراً في عدة دول بسبب اسمها، وعلى رأسها ليبيا، الجزائر، أذربيجان، وروسيا.

ويقدم صلاح موسماً مميزاً مع ليفربول حتى الآن بقيادته الفريق لتصدر ترتيب البريميرليج، ومنافسته هو شخصياً على لقب هداف المسابقة.

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