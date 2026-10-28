شقيقه انخدع بسوء فهم .. تركي آل الشيخ لمحمد الدعيع: أنت نكبة ولا تنسون كوبري كوريا!

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ماذا حدث بين وزير الترفيه وعائلة الدعيع؟

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وسط مزحات تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، المتكرر على المستوى الشخصي مع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، انخدع هذه المرة الأسطورة عبدالله الدعيع، وظن أن سخرية الأول من شقيقه جدية.

ماذا حدث؟

بالأمس، أعلن عبدالله الدعيع وصوله إلى ألمانيا، لبدء رحلة علاج، بعد استجابة قيادات المملكة لمناشدته التي أطلقها قبل ثمانية أشهر.

إعلان الدعيع تفاعل معه الكثير من المشاهير، على رأسهم تركي آل الشيخ، الذي أعرب عن مدى حبه لحراسة المرمى اقتداءً بعبدالله الدعيع، لكنه وصف نفسه بـ"النكبة".

آل الشيخ كتب نصًا، عبر حسابه على منصة "إكس": الله يشفيك ويعافيك وترجع لنا سالم غانم يا أسد حراس آسيا.. يوم كنت صغير كنت أحب أكون حارس بسبب عبدالله الدعيع ... طبعًا كنت نكبة فريقي ودايم يبدلوني".

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وزير الترفيه لم يكتفِ بذلك، بل واصل التعبير عن مدى حبه لعائلة الدعيع بالكامل، لكنه وصف محمد الدعيع تحديدًا بالنكبة، مذكرًا إياه بخطأه في مواجهة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.

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وتابع تركي آل الشيخ: "عائلة الدعيع قدمت للكرة السعودية الكثير وهي تقريبًا أهم عائلة لاعبين في المملكة ... طبعًا عبدالله الأسطورة وهو رمز الحراسة السعودية والآسيوية وصاحب أول فرحة للكرة السعودية كبيرة كأس آسيا .. طبعًا محمد نكبة زيي، لا تنسون كوبري كوريا".









إسقاط آل الشيخ يعود لمواجهة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 1994، حيث انتهى اللقاء بالتعادل (1-1)، بعدما استقبل محمد الدعيع هدفًا على إثر مرور الكرة من بين قدميه بعد تسديدة من الخصم.

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دفاع عبدالله الدعيع وتوضيح الأخطبوط

وصف تركي آل الشيخ لمحمد الدعيع بـ"نكبة"، لم يمر مرور الكرام على شقيق الأخير "عبدالله"، الذي بادر بالدفاع عن شقيقه، موضحًا أن جميع الحراس الكبار مروا بلحظات مثل "كوبري كوريا" في بداية مسيرتهم، أما الأهم هو ما حققوه بعد ذلك.

وعلق عبدالله الدعيع موجهًا الشكر لوزير الترفيه على السؤال عنه خلال فترة مرضه، مستطردًا: "أما سالفة النكبة هذي يمر فيها كل كبار الحراس بالبدايات، والأجمل أن نكون سببًا في حب جيل من الأجيال لكرة القدم، وأننا وفقنا الله لتسيّد قارة آسيا وتحقيق البطولة امي 84 و88، ورفعنا علم وطننا خفاقًا في المحافل القارية والدولية أنا وزملائي، وهذا من أعظم ما نعتز ونفتخر به".

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أما محمد الدعيع فتقبل مزاح تركي آل الشيخ بصدر رحب، خاصةً وأنها ليست المرة الأولى التي يمازحه فيها علنًا بشأن "كوبري كوريا".

الأخطبوط أوضح لشقيقه الأكبر عبدالله: "يا أبو فواز مداعبات أبو ناصر دايم حلوة وما نمل منها. هو يقصد إنه يوم كان حارس مرمى وهو صغير كان نكبة على فريقه ودائم يبدّلونه. وعن كوبري كوريا دائمًا إذا قابلته يقولي باللهجة الحايلية (يا نكبة)، ويكفينا فخر إن أهم لاعبين عند أبو ناصر في الكرة السعودية من عائلة الدعيع سيد حراس آسيا عبدالله الدعيع، وحارس القرن في آسيا اللي يكلمكم".









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مسيرة عبدالله الدعيع في الملاعب

طوال مسيرته الكروية، مثّل عبدالله الدعيع ناديي الطائي والهلال فقط، قبل الاعتزال عام 1997، بعد خمس سنوات من انتقاله لنادي العاصمة.

وتوج الدعيع الأكبر بعدة بطولات مع الهلال، منها الدوري السعودي 1995-1996، وكأس آسيا 1997.

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مسيرة محمد الدعيع في الملاعب

حال الدعيع الأصغر كحال شقيقه الأكبر، إذ بدأ مسيرته في الطائي ومنه إلى الهلال في عام 1999.

مع الزعيم، خاض "الأخطبوط" 246 مباراة، استقبل 191 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من 131 لقاء، بحسب ترانسفير ماركت.

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أما على صعيد البطولات، فحدث ولا حرج: 4 دوري سعودي، 6 كأس ولي العهد، بجانب كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس السوبر القاري وغيرهم.



