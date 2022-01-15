تركي آل الشيخ يكشف سبب عدم استمرار سالم الدوسري بأوروبا

كشف تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سبب عدم استمرار سالم الدوسري جناح فريق نادي الهلال والمنتخب السعودي في أوروبا، بعد تجربته مع فياريال الإسباني.

الدوسري كانت له تجربة احترافية قصيرة بالدوري الإسباني رفقة فياريال لمدة 6 أشهر فقط عام 2018، قبل عودته مرة أخرى إلى نادي الهلال ليستكمل مشواره.

ما هي قصة احتراف سالم الدوسري مع فياريال الإسباني؟

وقع تركي آل الشيخ حينما كان يتولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على اتفاق مع مسؤولي الدوري الإسباني، يقضي باحتراف عددًا من لاعبي المنتخب السعودي بالأندية الإسبانية، قبل كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وانتقل الدوسري بالفعل إلى فياريال، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي، حيث لم يظهر سوى في 33 دقيقة بمباراة واحدة أمام ريال مدريد، بختام الدوري الإسباني.

وعاد الدوسري من جديد للدوري السعودي إلى فريقه الهلال، وسط أنباء عن وجود رغبة لنادي فياريال لاستمراره، وأيضًا تلقيه عروضًا أوروبية أخرى.

ما هو سبب عدم استمرار سالم الدوسري في أوروبا؟

خلال تواجده في مساحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تركي آل الشيخ: "كمشجع لنادي الهلال لا أتمنى رحيل سالم الدوسري للاحتراف، ولكن كوطني أحب أن أراه يحترف بالخارج، لأنه خير من يمثل الكرة السعودية، فهو من اللاعبين القلائل الذين نافسوا لاعبي فياريال الإسباني".

وتابع: "اختلاف طبيعتنا الجسمانية سواء في نومنا أو أكلنا وطريقتنا بالحياة بشكل عام تختلف عن المحترفين تمامًا، فكان هناك مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين واجهتهم صعوبات في التأقلم بأوروبا وعادوا سريعًا".

واستطرد قائلًا: "سالم الدوسري استطاع أن يتعامل مع هذا الاختلاف، وكان مع عائلته في إسبانيا وملتزم جدًا، وكنت أتابع ملفه شخصيًا، بعد ما أنهى مسيرته مع فياريال طلبته أندية أخرى منهم فياريال".

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "حاجة المنتخب السعودي لخدمات سالم الدوسري بالإضافة إلى ضغط إدارة الهلال عليّ دفعني لإعادته مرة أخرى وعدم استكماله مشواره الاحترافي، وسالم لاعب يستطيع اللعب في أي فريق بأوروبا الآن، لا أقول فرق الصف الأول، ولكن يلعب في الدرجة الثانية بأي دولة بأوروبا بشكل أساسي ومرتاح".

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