تركي آل الشيخ يسعى لخطف سالم الدوسري من الهلال

جدد الهلال عقد نجمه سالم الدوسري مؤخرًا حتى عام 2025، لكن يبدو أن ذلك لن يمنع اللاعب من الرحيل عن فريقه الصيف القادم خاصة مع الحديث عن وصول عرض أوروبي.

الدوسري سبق أن خاض تجربة قصيرة مع فياريال في الدوري الإسباني قبل نهائيات كأس العالم 2018، ورغم إيجابية الحديث عن مستواه هناك، إلا أن تلك التجربة لم تستمر طويلًا وعاد بعد 6 أشهر للهلال.

ما هو النادي الأوروبي الراغب في ضم الدوسري؟

صحيفة مكة السعودية أوضحت أن نادي ألميريا الإسباني يرغب في التوقيع مع الدوسري خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم حال نجح في العودة إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

النادي الذي يمتلكه تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي بات قريبًا من التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني مما يعني عودته مباشرة إلى الليجا، وحال حدوث ذلك سيسعى النادي بجدية للتوقيع مع نجم الهلال إما بالإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده.

الهلال جعل من الدوسري أعلى لاعبي السعودية أجرًا بتجديد عقده لمدة 4 مواسم مقابل 52 مليون ريال سعودي وواقع 13 مليون سنويًا.

ما هو موقف ألميريا من الصعود لليجا؟

يتصدر ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 79 نقطة وبفارق نقطتين عن إيبار و4 نقاط عن بلد الوليد قبل جولتين من النهاية.

ويحتاج الفريق إلى 3 نقاط من مباراتين المتبقيتين لضمان العودة رسميًا إلى الليجا، حيث يتأهل البطل ووصيفه مباشرة فيما يدخل صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.

فريق آل الشيخ سيواجه ألكوركون السبت القادم في ملعبه، ومن ثم سيختتم الموسم باللعب ضده ليجانيس خارج ملعبه يوم 29 مايو الجاري.

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