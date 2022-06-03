تركي آل الشيخ يحسم موقفه من ضم نجوم السعودية ومصر لألميريا

ألميريا صعد للدرجة الأولى من الدوري الإسباني

حسم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني موقفه من ضم لاعبي الدوري السعودي والمصري للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وذلك عقب نجاحه في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ألميريا تُوج بلقب الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، وما أن حُسم أمر تواجده في الليجا الموسم القادم إلا وبدأ عدد من نجوم مصر والسعودية بالارتباط به وأبرزهم سالم الدوسري ورمضان صبحي.

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وزير الترفيه السعودي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية (وزارة الرياضة حاليًا) والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري نفى تمامًا كل الأخبار التي تربط ألميريا بنجوم الدوري السعودي والمصري.

وأوضح مالك نادي بيراميدز المصري سابقًا أن أبواب ألميريا مفتوحة للمواهب العربية الناشطة في الدوريات الأوروبية والعالمية، وذلك خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأضاف "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف، صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".

تابع "لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس …الميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية…تحياتي".

يُشار إلى أن آل الشيخ كان قد كذب صراحة خبرًا عن استهداف ألميريا لسالم الدوسري نجم الهلال السعودي.