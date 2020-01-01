تركي الفيصل: نعد الجماهير باستضافة المزيد من البطولات العالمية بالسعودية

السعودية استضافت السوبر الإسباني والإيطالي هذا العام

توجه عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالشكر إلى القيادات بالمملكة والجمهور على نجاح استضافة كأس السوبر الإسباني، واعدًا الجماهير باستضافة المزيد من البطولات.

المملكة السعودية استضافت السوبر الإسباني لأول مرة في تاريخها، وأقيم على ثلاث مباريات بمشاركة ريال مدريد، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، برشلونة.

وقال رئيس هيئة الرياضة، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "كل الشكر لخادم الحرمين وولي العهد، لولا الله ثم دعمهم للقطاع الرياضي وسعيهم لتطوير القطاع الرياضي بشكل عام، لمَ حظينا باستضافة هذه الفعاليات، اليوم نحظى بدعم كبير، وأتمنى أن نكون قد قدمنا شيئًا على قدر هذا الدعم".

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وأضاف: "شاهدنا بطولة على أعلى مستوى، تضم أربعة فرق من الكبر في أوروبا، ومن أريد أن أشكره بشكل كبير هو الجمهور الذي أتحفنا بالدعم والمؤازرة، لنقله الصورة الحقيقية للرياضة السعودية ووعي المجتمع السعودي بهذه البطولات".

تركي الفيصل اختتم: "نعد الجمهور بمزيد من الفعاليات التي تليق بسمعة المملكة السعودية وطموحها، نحن نقوم بواجبنا وإن شاء الله نقدم ما يليق بالسعودية وطموح قيادتها وشعبها الكريم".

يذكر أن ريال مدريد توج بطلًا للسوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعدما تغلب على أتلتيكو في النهائي بركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب الجوهرة المشعة.