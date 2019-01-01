تركي العمار حامل آمال المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب

يتواجد الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا ومالي وبنما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تحمل جماهير الكرة السعودية أمالاً كبيرة على بطل آسيا للشباب المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم خاصة وأن الفريق قدم بطولة رائعة وغير متوقعة في كأس آسيا للشباب تحت 19 عام.

وتنطلق منافسات مونديال الشباب في 23 مايو الجاري، حيث يتواجد الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا ومالي وبنما.

وجعل الفوز باللقب الآسيوي الأنظار تتجه إلي الأخضر الشاب في ظل امتلاكه تركي العمار أفضل لاعب شاب في القارة الصفراء عن عام 2018.

وما يُميز الأخضر هو تواجد المدير الفني الوطني خالد العطوي على رأس الجهاز الفني مما يُضيف تحديًا خاصًا له لرغبته في النجاح على الصعيد العالمي، خاصة في ظل عدم تقديم المنتخب الأول الأداء المنتظر منه في مونديال روسيا.

كذلك يأمل اللاعبين في تقديم أنفسهم بشكل جيد في البطولة التي ستحظى بمتابعه قوية داخل المملكة وذلك لأن أغلب قائمة المنتخب لا تُشارك بشكل أساسي مع فرقها، ويأمل اللاعبين في التواجد مع فرقهم عقب البطولة أو الاحتراف كلاً حسب هدفه.

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💢نجم النصر السابق كان قد سقط على رأسه من السلم بمنزله لكنه الآن بحالة صحية جيدة وقام بطمئنة الجميع عبر حسابه بتويتر 📱🐦 pic.twitter.com/S86Ow1EI3s — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

الاسم الأبرز في الأخضر السعودي هو اللاعب تركي العمار، مهاجم المنتخب السعودي للشباب، والي وضعه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن 10 أسماء من المتوقع أن يتألقوا في منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

الموقع الرسمي للفيفا قال عن العمار : "نتوقع أن يكون حافزا لهجوم المنتخب السعودي في بولندا 2019 وأن يلعب دورًا هامًا مثل الذي فعله في كأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا.

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وأضاف "فيفا": بزغ نجمه خلال منافسات كأس آسيا للشباب، وحصل على الإشادة مع فريقه الشباب بالدوري السعودي.

وحصل العمار على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا 2018، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب، وقاد المنتخب السعودي للتتويج باللقب.

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب خالد العطوي قد أعلن عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للشباب والتي جاءت كما يلي :

حراسة المرمى: نواف الغامدي – عبدالرحمن الشمري – محمد الدوسري

الدفاع: سعود عبدالحميد – خليفة الدوسري – نايف الماس – حسان التمبكتي – محمد الشنقيطي – مهند الشنقيطي – حازم الزهراني

خط الوسط: فراس الغامدي – حامد الغامدي – تركي العمار – خالد الغنام – منصور البيشي – فرج الغشبان – إبراهيم محنشي – سالم السليم – عبدالمحسن القحطاني

الهجوم: يحيى النعجي – فراس البريكان