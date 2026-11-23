مشاركة تابع GOAL على جوجل

يبدو أن المحور البرتغالي سامو كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لن يتمكن من التخلص من المقارنة مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي يلعب حاليًا في صفوف السد القطري.

إعلان

وفي ميدان الأول بارك، يستضيف النصر نظيره السد، غدًا "الثلاثاء"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، استبعاد بروزوفيتش من مواجهة فريقه السابق، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه برفقة عناصر أخرى، مثل روبرتو فيرمينو.

سخرية من كوستا وبروزوفيتش أفضل

من جانبه، وجّه الإعلامي تركي العجمة، عبر برنامج "المنصة"، رسالة ساخرة، بشأن بعض اللاعبين في أندية دوري روشن، بقوله "أنا بثوبي هذا، أصنع ما يفعلونه في الملعب"، منتقدًا اكتفاء اللاعب بأن تأتيه الكرة فيرسلها فقط، فيما ضرب مثالًا بمحور النصر، سامو كوستا.

وفي هذا السياق، قال محسن الحارثي، الذي ارتدى قميص النصر في الفترة بين 1998 و2006، عبر برنامج "المنتصف"، إنه لا مجال للمقارنة بين كوستا وبروزوفيتش، في إشارة لمنح الأفضلية إلى الأخير، خلال فترته في قلعة العالمي.

وأوضح الحارثي "كوستا لم يقدم أي شيء في النصر، ولو تم الإبقاء على مارسيلو بروزوفيتش، لكان وضع الفريق أفضل بمراحل، على الأقل من زاوية إخراج الكرة، والخروج من الضغط، والحفاظ على (رتم المباريات)"، فيما دافع عن تراجع أداء الكرواتي في آخر مواسمه مع فارس نجد، بتعليقه بأن هذا التراجع طبيعيًا، ويرافق اللاعبين دائمًا.

إعلان إعلان

جاء ذلك، في إطار حديث الحارثي عن الصفقات الجديدة التي انتقلت إلى دوري روشن، في الصيف الماضي، ولم تقدم الإضافة المطلوبة، فيما استشهد أيضًا، بالأوكراني أرتيم بوندارينكو، وسط ميدان الأهلي، الذي لم يلبي تطلعات الجماهير الإيجابية عنه، ولم يعوض رحيل فرانك كيسييه، الذي رحل إلى أتالانتا.

المباريات التالية النصر دوري أبطال آسيا النخبة 13:15 السد شاهد

ماذا قدم سامو كوستا مع النصر؟

وتعاقد النصر مع صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من ريال مايوركا، متجاوزًا أزمة الرقابة المالية، من أجل تعويض رحيل مارسيلو بروزوفيتش، الذي قرر النادي العاصمي، عدم تجديد عقده، بناءً على قرار تم الإبجماع بين المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، فضلًا عن الأخذ بالرأي الفني للمدرب أنج بوستيكوجلو.

بصفقة تقدر بـ22 مليون يورو، انتقل سامو كوستا، الذي يحمل في جعبته لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني مع ألميريا، إلى النصر، في الصيف، بعقد يستمر حتى يونيو 2030، فيما شارك البرتغالي في 14 مباراة، ما بين "عشر" في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 3 أهداف في مرمى الفتح والتعاون والدرعية، فضلًا عن تمريرة حاسمة أمام الأهلي، فيما لم يوقع على أي هدف مع مشاركته في ثلاث مباريات، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك في لقاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.