تركي يغازل الهلال من أجل كأس آسيا

الهلال على أعتاب النهائي القاري

تويتر هيثم محمد

رصد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق وألميريا الحالي، مكافأة للهلال السعودي حال بلوغه نهائي كأس آسيا والتتويج باللقب.

وكان الهلال قد انتصر على مضيفه السد بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

أخبار صادمة للهلال من برشلونة بشأن محمد كنو

وسأل تركي الجمهور عبر حسابه على تويتر عن رأيهم في حضوره للقاء العودة، ليعود ويتفاعل مع الجمهور الذي طالب ووجوده ويؤكد الحضور إذا سمح له رئيس الهلال.

ودخل رئيس الهلال فهد بن نافل على الخط، وقال له إن الهلال في انتظاره، ليرد الشيخ بأنه سيحضر وسيكون له مكافأة 200 ألف لكل لاعب حال التتويج.

أسطورة السعودية يكشف عن موعد اعتزال القحطاني

ويستضيف الهلال نظيره السد في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري ضمن إياب نصف نهائي كأس آسيا لتحديد هوية الطرف الأول للنهائي.