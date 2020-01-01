تركي آل شيخ يحقق حلم نيجريدو بالعودة إلى إسبانيا

هل تحدث الصفقة؟

أصبحت مسألة وقت ويعود ألفارو نيجريدو، لاعب النصر الإماراتي، إلى فريقه السابق ألميريا خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بحسب تأكيدات صحيفة آس الإسبانية.

وكان نيجريدو قد انضم إلى ألميريا في 2007 ولعب معهم لمدة عامين خاض خلالهما 73 مباراة سجل فيهم 32 هدفًا في الليجا، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد لمدة شهر ثم يبدأ رحلته الكبيرة مع إشبيلية.

آس أكدت أن الرغبة سواءً من ألميريا بمالكه الحالي المستشار تركي آل الشيخ، أو اللاعب نفسه، سيان في رغبتهما بلم الشمل، ليبقى فقط الاتفاق بين الطرفين على التفاصيل المادية التي لن تقف حائلًا عمومًا أمام إتمام الصفقة.

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نيجريدو حاول العودة في يناير الماضي إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام حينها، لكن الآن وفي ظل الرغبة المشتركة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد الكروي بفعل فيروس كورونا.

هيرنان بوليرانو، لاعب ألميريا السابق وصديق نيجريدو كشف عن رغبته، حيث قال "لم يعد ألفارو في حاجة إلى الأموال، ألفارو سيكون سعيدًا في ألميريا، سيكون لطيفًا شعور العودة إلى المدينة من جديد".

"لقد رأيت أنه يقول اليوم وداعًا للنادي الذي يلعب فيه حاليًا، زملائه يودعونه باحترام شديد، لم أر أبدًا مثالًا للشخص المتواضع مثله."

يذكر أن نيجريدو الذي يبلغ من العمر 34 عامًا قد انضم إلى النصر في صيف 2018، وقد سجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 17 مباراة بدوري الخليج العربي قبل التوقف.