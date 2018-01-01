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تركي آل الشيخ يودع الجماهير السعودية بـ8 رسائل مهمة

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بعد إعفاءه من منصب رئاسة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ يوجه رسائل مهمة إلى الجماهير السعودية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق، رسائل إلى الجمهور السعودي، بعد قرار إعفاءه من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل في رئيسًا للهيئة.

قرار إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه، جاء بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

تركي آل الشيخ، حرص على توجيه رسائل إلى الجماهير الرياضية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وجاءت التغريدات كالآتي:

تركي آل الشيخ تولى  منصب رئيس الهيئة العامة للرياض، في سبتمبر 2017، بدلصا من محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

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