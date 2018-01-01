تركي آل الشيخ يلبي دعوة الزمالك ويزوره الجمعة

في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع بين الزمالك وتركي آل الشيخ

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يتواجد تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في مقر نادي الزمالك مساء غدٍ الجمعة.

تركي آل الشيخ، سيلبي دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك، لحضور افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر في وقت سابق، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي.

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جاءت تلك الخطوة، بعد مساهمة تركي آل الشيخ، في دعم فريق نادي الزمالك الفترة الماضية، بصفقتي فرجاني الساسي وحمدي النقاز.

وتجمع علاقة قوية بين مسؤولي نادي الزمالك وتركي آل الشيخ، الأمر الذي جعل مسؤليه يوجهون له الدعوة للتواجد في افتتاح المبنى الاجتماعي.

الزمالك يستعد لمواجهة فريق القطن التشادي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.