تركي آل الشيخ يعود إلى الساحة الرياضية السعودية بسبب سامي الجابر

تركي يعود للحديث

عاد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه السعودية إلى الأضواء مُجددًا، بعد غياب طويل عن الحديث على كرة القدم المحلية.



وتسبب حوار أسطورة نادي الهلال سامي الجابر في عودة آل الشيخ إلى الساحة الرياضية من جديد، بعدما كشف الجابر العديد من الحقائق.

"بدأ النباح" و"الجابر مازال يجلد" .. أبرز ردود الفعل على تصريحات رئيس الهلال السابق

المزيد من الفرق



وغرد آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" قائلاً : "لقاء مميز ... من نجم مميز ... وبدت الحسابات الوهمية بالنباح كالعادة".



وأضاف آل الشيخ مغردًا : "لا تعليق #سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر ".



كما نشر معالي المستشار صورة لسامي الجابر بجوار أسطورة نادي الهلال يوسف الثنيان، وذلك بدون تعليق على الصورة.

سامي الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال، الفوز عليه هو بطولة "إسكات الضجيج"



يُذكر أن سامي الجابر كان قد أكد في الحوار الصحفي أن سبب حضوره لنهائي البطولة العربية بين الهلال والنجم الساحلي التونسي هي دعوة شخصية من معالي المستشار الذي كان يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم حينها.