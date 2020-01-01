تركي آل الشيخ يعلن تأييده لموقف الأهلي ضد اتحاد الكرة

الأهلي رفض الاعتداد بعقوبات لجنة الانضباط مؤكدًا تصعيد الأمر إلى الفيفا

أعلن تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، دعمه الكامل لموقف مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بشأن رفضه عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية أحداث كأس السوبر المصري.

لجنة الانضباط والأخلاق كانت قد أصدرت أول أمس السبت، عدة عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك بعد الاشتباكات التي وقعت بينهما في لقاء كأس السوبر المحلي. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس القلعة الحمراء أمس الأحد، بيانًا رسميًا يؤكد خلاله رفضه الاعتراف بعقوبات اللجنة، وتقديمه شكوى ضد عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في ضهرك يا خطيب … في ضهرك يا اهلي…".

يذكر أن قمة السوبر أقيمت في 20 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وفاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي قطبا الكرة المصرية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الليلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول في الدوري المصري الممتاز إلا أن الزمالك حتى الآن يصر على الانسحاب من الدوري اعتراضًا على عقوبات السوبر كذلك.