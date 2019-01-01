تركي آل الشيخ يعلن عن إقامة احتفالية كبرى لبيراميدز في الساحل

مالك بيراميدز يعلن عن موعد احتفاليته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، عن تجهيزه لإقامة احتفالية كبيرة لناديه بالصيف المقبل.

وتأتي احتفالية آل الشيخ بمناسبة مرور عام على إنشاء النادي، على أن يُقام الحفل في الساحل الشمالي بشهر يوليو المقبل.

سيد عبد الحفيظ: متمسكون باستمرار الدوري والأهلي سيكون البطل

تركي آل الشيخ كان قد قام في 28 من يونيو 2018 بشراء فريق الأسيوطي سبورت من مالكه محمود الأسيوطي، ثم قام بتغيير اسمه إلى بيراميدز وتسريح كافة اللاعبين القدامى باستثناء مهند لاشين والتعاقد مع لاعبين جدد.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن الصدارة.

وهدد آل الشيخ منذ فترة ببيع النادي وإنهاء استثمار في مصر في ظل الهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير، خاصة جمهور الأهلي إلا أنه عاد وتراجع عن قراره.