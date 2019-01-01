تركي آل الشيخ يُعلنها : خطة بيراميدز للموسم المُقبل أصبحت جاهزة

نشر صورة مع بعض الشخصيات مؤكدًا على وضع خطة خاصة لنادي بيراميدز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري عن الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

آل الشيخ نشر صورة مع بعض الشخصيات مؤكدًا على وضع خطة خاصة لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم المُقبل.

وغرد مالك نادي بيراميدز عبر "تويتر" : " في اجتماع مهم مع اعضاء مجلس ادارة بيراميدز ... وضعنا خطة الموسم القادم 🔥🔥🔥 ستكون هناك مفاجائت مهمة 🙏🏻👍🇪🇬🇸🇦🇦🇪 شكراً أخواني الحاضرين".

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وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباريات الفريق بالدوري الممتاز أمام حرس الحدود.

ويستعد بيراميدز لملاقاة حرس الحدود بملعب جهاز الرياضة العسكري اليوم الخميس بالجولة الأخيرة في الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقال بيراميدز في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " قررت إدارةً الكرة بنادي بيراميدز برئاسة الكابتن حسام البدري منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود والتي تقام مساء الخميس على إستاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري".