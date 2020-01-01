تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي: لا زلت أثق في قضاء مصر العريق

مناوشات بين الأهلي وتركي آل الشيخ

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم، ردًا على بيان النادي الأهلي بشأن قيمة المبلغ الذي دعم به آل الشيخ به القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب مجلس الأهلي برد قيمة المبلغ الذي دعم به النادي، إلى صندوق تحيا مصر خلال الأيام المقبلة.

ورد آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على بيان الأهلي واثقًا بشكل كبير في القضاء المصري.

المزيد من الفرق

وقال الرئيس الشرفي السابق للأهلي عبر حسابه: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي.. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لا زلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا مطولًا للرد على اتهامات الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، مؤكدًا خلاله براءة أعضاء المجلس من اتهامات الأخير.

القلعة الحمراء وآل الشيخ دخلا في خلافات كبيرة على مدار العامين الماضيين، تخللها مراحل تصالح، لكنها لم تدم طويلًا، دفعت الأهلي إلى رفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف.