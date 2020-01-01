تركي آل الشيخ يحتفل بصعود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

آل الشيخ يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، التهنئة للمارد الأحمر بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تمكن من الفوز على الوداد المغربي ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال بمجموع اللقائين بنتيجة 5 – 0.

تركي آل الشيخ أحد المحبين للنادي الأهلي داخل الوطن العربي وقدم دعمًا كبيرًا من قبل للفريق خلال فترات متقطعة بالمواسم الماضية.

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وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق: "إن شاء الله التاسعة في الجزيرة"، ناشرًا صورة لشعار النادي الأهلي، معبرًا عن سعادته بالتأهل.

وينتظر الأهلي المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي في اللقاء الذي تأجل إلى 1 نوفمبر المقبل، حيث يقام النهائي في 6 من نفس الشهر.