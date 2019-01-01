تركي آل الشيخ منتقدًا حسام حسن: هل نخترع كرة قدم؟

مالك بيراميدز ينتقد حسام حسن المدير الفني لفريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، انتقادًا لحسام حسن، المدير الفني لفريقه، بعد التعادل مع الزمالك في الدوري الممتاز.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الإسبوع التاسع، ضمن منافسات الدوري.

آل الشيخ قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "ما رأيته في الملعب هو حماس بدون تكتيك، وسأتناقش مع حسام حسن، لأنني لم أرى سوى أخطاء فنية، ولا يوجد جملة خططية".

مالك بيراميدز تابع: "لماذا لم يشرك حسام حسن لاعبين بملايين الدولارت منذ بداية المباراة، هل نخترع كرة قدم؟، ولو تم توظيف بينافينتي بشكل أفضل لن يستطيع أحد إيقافه".

🎙️تركي آل الشيخ: قدمت عرض لرئيس الزمالك لشراء (عبد الله جمعة بجانب طارق حامد أو محمود عبد العزيز) مقابل (عمرو مرعي ومهند لاشين ومحمد حمدي ومقابل مالي). pic.twitter.com/sWsJk2ZD3d — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

تركي آل الشيخ أردف: "لدينا العديد من المشاكل الفنية في الملعب، وفقدنا الكثير من النقاط، وسأتحدث مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم، حول تلك الأمور".

واختتم تركي تصريحاته قائلًا: "نستحق الفوز على الزمالك، ونمتلك أفضل اللاعبين المحترفين في مصر، والفوز بالدوري أصبح صعبًا للغاية".

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 39 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة.