تركي آل الشيخ متحديًا الهلال: أتمنى عدم تغيير اسم محيط الرعب

تركي آل الشيخ بتقسيم الملعب بالنصف لجماهير بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدى تركي آل الشيخ، نادي الهلال السعودي، قبل المباراة الودية أمام فريق بيراميدز، والمقرر لها في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

الهلال وبيراميدز أعلنا عن مواجهة ودية ستجمع بينهما، لم يتم الاستقرار على موعدها حتى الآن، ستقام على ملعب محيط الرعب.

تركي آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أتمنى ما يتغير اسم الملعب بعد المباراة".

اتمنى مايتغير اسم الملعب بعد المباراة 🤲🏻🌹🇸🇦❤️ https://t.co/6ag7Vc1mKJ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 27, 2019

أحد المتابعين لآل الشيخ، قال له "الله يكفي بيراميدز شر VAR حكم الفيديو"، ليرد عليه قائلًا: "لو يجيبون فيل مو فار بينهزمون".

وفي تغريدة أخرى، طلب تركي آل الشيخ، بتقسيم ملعب المباراة بالنصف بين جماهير الفريقين، حيث جاء نص التغريدة كالآتي:

"أطالب بتقسيم الملعب بالنصف، لتقديم تيفو من جماهير بيراميدز"، وبعد سؤاله عن وجود جماهير في الرياض، رد آل الشيخ قائلًا: "في العالم كله، راح تتفاجئ".