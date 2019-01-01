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الدوري المصري الممتاز

تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: لأول مرة ستشجعون الزمالك وأنا كذلك

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بيراميدز على موعد مع الزمالك، ومالك النادي يشعل المباراة خارج الملعب

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

واصل تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، استفزازه لجمهور قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، قبل مواجهة الفارس الأبيض المنتظرة.

كتيبة آل الشيخ تستعد لمواجهة الأبيض في 24 من الشهر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.

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مالك بيراميدز كان قد استفز جمهور القلعة البيضاء منذ أيام بتأكيده أنه لن يرضى بالفوز بنتيجة أقل من ثلاثة أهداف في شباك الزمالك.

هذه المرة، تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهور القلعة الحمراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، جمهور الأهلي يشجع الزمالك … كلنا بنشجع الزمالك".

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يحل بيراميدز ثانيًا برصيد 38 نقطة، لكن لا يزال للأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

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