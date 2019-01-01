تركي آل الشيخ : رغبة سامي الجابر حولت جوميس من بيراميدز إلى الهلال

تركي آل الشيخ : رغبة سامي الجابر حولت جوميس من بيراميدز إلى الهلال

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودي عن معلومة مفاجأة لدى الكثيرون من المتابعين في الوسط الرياضي السعودي والمصري.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن الفرنسي بافيتمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز المصري حينما كان مالكًا للنادي.

جوميس كان قد انضم لصفوف الهلال، في أغسطس 2018، قادمًا من جلطة سراي التركي، في صفقة قدرت بنحو 6 ملايين يورو.

تركي أكد بحسب تصريحاته أن جوميس كان قد أنهى اتفاقه مع بيراميدز، ووقع عقود انتقاله لصفوف الفريق، إلا رغبة سامي الجابر، الرئيس السابق لنادي الهلال، حولت مسار اللاعب للزعيم.

وأضاف مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي : "عندما علم سامي الجابر أن جوميس وقع مع فريقي السابق بيراميدز، طلب ضمه لصفوف الهلال، وقلت نادينا السعودي أولى به".

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يُذكر أن المهاجم الفرنسي نجح في قيادة الفريق الهلالي لقب دوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني بالتربع على قائمة هدافي البطولة برصيد 11 هدفًا.