تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بتأهل السعودية للنهائي الخليجي

آل الشيخ يهنئ القيادة السعودية بالتأهل إلى النهائي الخليجي

حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، على تهنئة سمو الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي خليجي 24، بعد الفوز على قطر في نصف النهائي، بهدف دون رد، أحرزه عبد الله الحمدان.

آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يهنئ فيها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي.

نص التغريدة جاءت كالآتي: "مبروك الفوز، أبارك لمولاي خادم الحرمين، وسيدي ولي العهد، وسمو الامير عبدالعزيز بن تركي والشعب السعودي، أبطال".

خليجي 24 - السعودية تضرب موعدًا مع البحرين في النهائي

ويلعب المنتخب السعودي، أمام نظيره البحريني نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، يوم الأحد المقبل.

وصعد المنتخب البحريني إلى النهائي، بعد الفوز على نظيره العراقي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج بكأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعى البحرين لتحقيق اللقب للمرة الأولى.