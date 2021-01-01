هل يعود تركي آل الشيخ للاستثمار في مصر بشراء الزمالك؟

أنباء ترددت عن شرائه للقلعة البيضاء بمبلغ ضخم

أوضح تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، حقيقة ما تردد عن رغبته في شراء نادي الزمالك المصري بمبلغ ضخم خلال الفترة المقبلة.

الوزير السعودي كان قد أنهى استثماراته في مصر قبل قرابة العامين، إذ قام ببيع نادي بيراميدز، إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، معلنًا عدم دعمه لأي من الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة.

أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، زعم أن آل الشيخ يريد شراء القلعة البيضاء لمدة ثماني سنوات، مقابل مبلغ ضخم يسدده للدولة، على أن يحولها إلى نادٍ عالمي، وينشئ استاد خاص له ويضم صفقات على أعلى مستوى.

ورد مالك ألميريا عليه ردًا قاطعًا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي: "رسمياً انتى كذاب"، نافيًا كافة الأنباء.

رسمياً انتى كذاب👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2021

تركي آل الشيخ كان قد قام بدعم الزمالك من قبل في عهد مرتضى منصور، إذ تكفل بقيمة عدد من الصفقات برواتبها على رأسها لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

ويرفض الوزير السعودي العودة إلى الاستثمار في مصر من جديد، موضحًا أن الأزمات التي واجهته هي الدافع وراء ذلك، إذ أنه دخل أيضًا في عدة مشكلات مع جمهور الأهلي خلال فترة توليه الرئاسة الشرفية للنادي.

ويقتصر عمل آل الشيخ في الرياضة حاليًا على ناديه الإسباني ألميريا، بجانب كونه رئيسًا شرفيًا لنادي الهلال السوداني.