تركي آل الشيخ: مازلت في صراع شرس مع المرض

تركي آل شيخ يتحدث للمرة الأولى عن مرضه علانيةً

تحدث رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، للمرة الأولى عن مرضه دون الكشف عن تفاصيله، وذلك بشكل علني، بعد أن أكد أنه في صراع شرس معه، لم تُكتب له نهاية حتى الآن.

وكان وزير الرياضة السابق في المملكة يرفض الحديث دائماً عن مرضه الذي سبق وأن لمحت إليه العديد من وسائل الإعلام العربية دون أن ينجح أحد في الكشف عن هويته.

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وسبق لـ آل الشيخ وأن تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري في آواخر عام 2017 اللماضي، لكن نادي القرن في أفريقيا قرر مؤخراً سحب المنصب الشرفي منه، بعد سلسلة من الخلافات الطويلة التي شهدتها العلاقة بين الطرفين منذ بدايتها.

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وقال آل الشيخ في تدوينة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "لازلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات".

ثم استدرك قائلا: "لكني لازلت واقف على قدمي ولن أدير ظهري له ولن أستسلم، ليس تشبثا بالحياة ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا".

وتجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ كان قد تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في شهر ديسمبر من عام 2018، بعد أن أُعفي من منصبه السابق كوزير للرياضة بالمملكة.