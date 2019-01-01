تركي آل الشيخ: إن طُبق قرار الخصخصة، سأكون أول مشترٍ في الدوري السعودي

مالك ألميريا يطمح لامتلاك نادٍ سعودي

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أنه سيكون أول مشترٍ في حال طبق قرار خصخصة الأندية السعودية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أوصى الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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صحيفة اليوم السعودية التقت رئيس هيئة الرياضة السابق "آل الشيخ" وسألته عن رأيه في الأمر، فأوضح أنه سيكون أول من يشتري فريقًا سعوديًا حال طُبق هذا القرار.

يُشار لأن تركي آل الشيخ سبق وأن اشترى نادي "الأسيوطي" في مصر وغير اسمه للأهرام "بيراميدز" قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد وينتقل للاستمثار في الأندية الإسبانية.

إذ امتلك المستشار السعودي نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني حاليًا، وقد عين بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا له قبل أن يفسخ عقده ويتعاقد مع نجم ريال مدريد السابق "جوتي" ليتولى مهمة تدريب الفريق.