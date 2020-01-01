جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020 بعد العودة من التوقف الذي سببه تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي ولم تعد البطولة إلا في سبتمبر 2020

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 في 10 ديسمبر 2019، وأُقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في القارة الصفراء.

بدأ دور مجموعات النسخة الجديدة من المسابقة في 10 فبراير 2020، لكن قبل نهاية الشهر توقفت البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

اعتدنا في الأعوام الماضية منافسةً شرسةً على لقب هداف البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الأكبر في العالم، وفي النسخة الأخيرة نجح نجم الهلال بافيتمبي جوميس في الفوز بجائزة الهدافين لدوري أبطال آسيا بعد أن سجل 11 هدفًا قاد بهم فريقه للفوز بالبطولة.

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العديد من اللاعبين الرائعين ينافسون الفرنسي هذا العام على جائزة الهداف، لعل أبرزهم منافسه في الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله نجم النصر، وبغداد بونجاح هداف نسخة 2018، والعديد من اللاعبين الجيدين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020 .

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020

يحلق في الصدارة نجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله بعد أن سجل 5 أهدافٍ حتى الآن، وهناك عدة أسماء تتشارك في المركز الثاني خلفه برصيد 3 أهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020: