جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020
أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 في 10 ديسمبر 2019، وأُقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في القارة الصفراء.
بدأ دور مجموعات النسخة الجديدة من المسابقة في 10 فبراير 2020، لكن قبل نهاية الشهر توقفت البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
اعتدنا في الأعوام الماضية منافسةً شرسةً على لقب هداف البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الأكبر في العالم، وفي النسخة الأخيرة نجح نجم الهلال بافيتمبي جوميس في الفوز بجائزة الهدافين لدوري أبطال آسيا بعد أن سجل 11 هدفًا قاد بهم فريقه للفوز بالبطولة.
العديد من اللاعبين الرائعين ينافسون الفرنسي هذا العام على جائزة الهداف، لعل أبرزهم منافسه في الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله نجم النصر، وبغداد بونجاح هداف نسخة 2018، والعديد من اللاعبين الجيدين.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020 .
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020
يحلق في الصدارة نجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله بعد أن سجل 5 أهدافٍ حتى الآن، وهناك عدة أسماء تتشارك في المركز الثاني خلفه برصيد 3 أهداف.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|عبد الرزاق حمد الله - النصر
|5
|=2
|أكرم عفيف - السد
|3
|=2
|حسن الهيدوس - السد
|3
|=2
|بغداد بونجاح - السد
|3
|=2
|بافيتمبي جوميس - الهلال
|3
|=2
|كيجيرو أوجاوا - فيسيل كوبي
|3
|=7
|سلمان المؤشر - الأهلي
|2
|=7
|المعز علي - الدحيل
|2
|=7
|علي عليبور - برسيوليس
|2
|=7
|بيدرو كوندي - شباب الأهلي دبي
|2
|=7
|إيجور كورونادو - الشارقة
|2
|=7
|مازن فايز - الشرطة
|2
|=7
|كيوجو فوروهاشي - فيسيل كوبي
|2
|=7
|أمير أرسلان - استقلال
|2
|=7
|تيروهيتو ناكاجاوا - يوكوهاما
|2
|=7
|أدو أونايو - يوكوهاما
|2
|=7
|إيجور سيرجيف - باختاكور
|2