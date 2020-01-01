جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 بعد انطلاق الجولة 28..

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.

نجح اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 29 هدفًا، وجاء في المركز الثاني نجم الزعيم بافيتيمبي جوميس بفارق هدفين فقط، أما المركز الثالث فجاء فيه العقيد عمر السومة بفارق كبير، حيث لم يسجل النجم السوري إلا 19 هدفًا فقط.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-2021...

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

سجل أكثر من لاعب هدفًا واحدًا في الوم الأول من الجولة الأولى في الدوري السعودي، ولم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من ذلك.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: