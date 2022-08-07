جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023...

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

حقق صلاح لقب هداف البريميرليج في 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم قبل حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

وعاد صلاح ليحقق الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه الموسم الماضي متفوقًا على سون نجم توتنهام.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول، وكذلك إرلينج هالاند المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023: هالاند يقفز إلى الصدارة