تعرف على ترتيب مجموعة وجدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا وترتيبه في المجموعة الثالثة المتواجد بها منتخبات كينيا، السنغال وتنزانيا

أبانوب صفوت

نجح المنتخب الجزائري في حسم تأهله إلى كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستلعب في مصر في الصيف القادم كما اعتاد في النسخ الأخيرة، ولكنه سيبحث في هذه المرة عن محو خيبة عدم التأهل إلى كأس العالم بروسيا في العام الماضي، والبحث عن مشاركة قارية أقوى تليق به وذلك بعد فترة من التذبذب في الأشهر القليلة الماضية التي شهدت تغيير أكثر من مدرب قبل الاستقرار على جمال بلماضي.

لم تكن مشاركات الجزائر في النسخ الأخيرة من أمم أفريقيا مرضية بالمرة برغم امتلاك المنتخب للعديد من أبرز اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث يعد أفضل إنجاز لهم منذ التتويج الوحيد بالبطولة عام 1990 هو الحصول على المركز الرابع وذلك في نسخة 2010 التي أُقيمت في أنجولا وشهدت الخروج من ربع النهائي برباعية مذلة أمام المنتخب المصري قبل خسارة المركز الثالث لصالح نيجيريا.

من المُقرر أن يبدأ الخُضر استعداداتهم الجدية لكأس أمم أفريقيا في مارس الجاري، وذلك بعد أن ضمن التأهل في التوقف الدولي الماضي عقب الفوز على توجو برباعية نظيفة وذلك من خلال استدعاء بعض الوجوه الجديدة وخوض بعض التجارب التي ستكون هامة من أجل وضع حجر الأساس للقائمة النهائية التي ستشارك في الكان.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على المباريات التحضيرية التي لعبها منتخب الجزائر استعداداً للكان، سنلقي نظرة على القائمة المستدعاة، وجدول مباريات الخُضر في دور المجموعات، وترتيب مجموعته في كأس أمم أفريقيا 2019.

نتائج مباريات الجزائر التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019

لعب المنتخب الجزائري مباراتين في التوقف الدولي الأخير في شهر مارس الماضي، إحداها مباراة رسمية والأخرى ودية وذلك في إطار استعداداته لكأس أمم أفريقيا التي -ضمن التأهل لها منذ أشهر- وستنطلق في مصر في الصيف المُقبل، بعد أن فازت باستضافتها عقب سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية البنية التحتية ولدواعي أمنية أيضاً.

كانت المباراة الأولى للخضر أمام جامبيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مصر والتي أٌقيمت على ملعب مصطفى تشاكر وانتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق، وبعدها بعدة أيام تقابل مع نظيره التونسي في لقاء ودي ذو طابع حامي كعادة دول شمال أفريقيا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 وانتهى اللقاء بفوز الخضر بهدف نظيف مقابل لا شئ.

ستتواصل استعدادات الخضر لأمم أفريقيا في شهر يونيو قبل انطلاق البطولة يوم 21، وذلك بمباراتين وديتين في قطر استغلالاً لتواجد معسكر الفريق في الدوحة، الأولى مع منتخب بوروندي يوم 11 يونيو والثانية ضد منتخب مالي في يوم 16 يونيو أي قبل أولى مباريات الفريق في الكان ضد المنتخب الكيني بحوالي أسبوع.

نتائج مباريات الجزائر التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزائر - جامبيا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 1-1 استاد مصطفى تشاكر الجزائر - تونس الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 0-1 استاد مصطفى تشاكر الجزائر - بوروندي الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 1-1 استاد جاسم بن حمد الجزائر - مالي الأحد 16 يونيو 2019،

13 شوال 1440 2-3 استاد جاسم بن حمد

قائمة المنتخب الجزائري المستدعاة لكأس أمم أفريقيا 2019

أعلن المدرب جمال بلماضي يوم الخميس الماضي عن قائمة المنتخب الجزائري التي ستشارك في أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر، وشهدت تواجد بعض الأسماء المفاجئة التي سيعول فيها بلماضي على ثقته الكبيرة فيهم من أجل إثبات حسن اختياراته، بالإضافة إلى وجود بعض النجوم وعلى رأسهم رياض محرز بطل الدوري الإنجليزي برفقة مانشستر سيتي، وضمت القائمة 23 لاعباً على النحو الآتي:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019:

اللاعب المركز الفريق مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد أليكساندر أوكيدجا حارس مرمى ميتز عيسى ماندي مدافع ريال بتيس مهدي زفان مدافع رين مهدي تاهرات مدافع لانس رامي بن سبعيني مدافع رين رفيق حليش مدافع موريرنسي جمال الدين بن العمري مدافع الشباب يوسف عطال مدافع نيس محمد فارس مدافع سبال عدلان قديورة وسط نوتينجهام فورست هشام بودادي وسط بارادو إسماعيل بن ناصر وسط إيمبولي مهدي عبيد وسط ديجون سفيان فيجولي وسط جالاطة سراي أندي ديلور مهاجم مونبيليه ياسين براهيمي مهاجم بورتو آدم أوناس مهاجم نابولي رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي بغداد بونجاح مهاجم السد القطري يوسف بلايلي مهاجم الترجي

كيف تأهل المنتخب الجزائري إلى أمم أفريقيا 2019؟

تواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 وذلك برفقة كل من جامبيا، بنين وتوجو وتمكن من الحصول على 10 نقاط تأهل بها إلى البطولة التي ستُلعب في مصر بعد أشهر قليلة، ليواصل تواجده في المسابقة للنسخة الرابعة على التوالي بعد أن شارك في نسخة جنوب أفريقيا عام 2013، وغينيا الإستوائية في 2015 وأخيراً في البطولة التي احتضنتها الجابون منذ عامين وتحديداً في 2017.

استهل الخضر مشواره في التصفيات بالفوز على توجو بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع جامبيا خارج ملعبه بهدف لكل فريق، ومن ثم فاز على ملعبه ووسط جمهوره على المنتخب البنيني بهدفين نظيفين وتلقى خسارته الوحيدة حتى الآن في مباراة الإياب ضد بنين، وفي 18 نوفمبر الماضي عاد المنتخب الجزائري من توجو بفوز ثمين للغاية برباعية مقابل هدف ضمنت له التأهل رسمياً.

نتائج مباريات الجزائر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

المباراة النتيجة الملعب الجزائر - توجو 1 - 0 استاد مصطفى تشاكر جامبيا - الجزائر 1 - 1 استاد الاستقلال الجزائر - بنين 2 - 0 استاد مصطفى تشاكر بنين - الجزائر 1 - 0 استاد الصداقة توجو - الجزائر 1 - 4 استاد كيجي

ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الجزائر 5 3 1 1 8 3 +5 10 2 بنين 5 2 1 2 3 5 -2 7 3 جامبيا 5 1 2 2 5 5 0 5 4 توجو 5 1 2 2 3 6 -3 5

ترتيب مجموعة وجدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

وقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ضمت منتخب السنغال والذي من المتوقع أن ينافس معه على صدارة الترتيب، بالإضافة إلى كلا من كينيا وتنزانيا.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السنغال 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الجزائر 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 كينيا 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 تنزانيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

بدأ الجزائر مشواره بمواجهة كينيا في 23 يونيو 2019، ونجح في الفوز بهدفين نظيفين وضعاه في قمة المجموعة الثالثة رفقة السنغال.

مواعيد ونتائج مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019: