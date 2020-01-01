جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 والمقرر لها في الكاميرون، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.

المزيد من الفرق

منتخب الجزائر هو حامل اللقب بعد أن توِّج بالبطولة من قلب القاهرة في أعقاب التغلب على منتخب السنغال في النهائي بهدف بغداد بونجاح الشهير، ويأمل جمال بلماضي أن يواصل هيمنته على القارة السمراء ويؤكد أفضلية الخضر بالحصول على لقب ثالث لهم وثانٍ على التوالي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص التصفيات بالنسبة لمنتخب الجزائر .

صفقات كبرى وغزو أوروبي ..ميركاتو ناري لنجوم الجزائر

ما هو نظام تصفيات أمم إفريقيا 2022؟

تقسم المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة بعد تصفيات طويلة تقام قبلها، وفي كل مجموعة يتواجد أربعة منتخبات.

تلتقي المنتخبات الأربعة ذهابًا وإيابًا على ست جولات، ومن يحتل المركز الأول والثاني يتأهل مباشرةً إلى كأس الأمم الإفريقية.

ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2022

أوقعت القرعة منتخب الجزائر في مجموعة متوسطة المستوى، حيث يتواجد معه منتخب زيمبابوي وبوتسوانا وكذلك زامبيا.

ولُعبت أول جولتين من المجموعة وتمكنت الجزائر من تحقيق العلامة الكاملة، ست نقاط من ست متاحين، ثم توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وأخيرًا عادت المباريات الدولية الرسمية في القارة السمراء، واستكملت كتيبة جمال بلماضي مسيرتها عندما لاقت زيمبابوي ذهابًا وإيابًا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر، وفاز ذهابًا وتعادل إيابًا وضمن الجزائر التواجد في كأس أمم إفريقيا 2021.

ترتيب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 4 3 1 0 11 3 +8 10 2 زيمبابوي 4 1 2 1 5 6 -1 5 3 زامبيا 3 1 0 2 3 8 -5 3 4 بتسوانا 3 0 1 2 1 3 -2 1

جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2022

مباريات منتخب الجزائر المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزائر - زامبيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441 0-5 مصطفى تشاكر بالبليدة بوتسوانا - الجزائر الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441 1-0 الملعب الوطني لبوتسوانا الجزائر - زيمبابوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

27 ربيع الأول 1442،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر 1-3 5 جويلية زيمبابوي - الجزائر الإثنين 16 نوفمبر 2020،

1 ربيع الآخر 1442،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 2-2 الملعب الوطني بهراري زامبيا - الجزائر الإثنين 22 مارس 2021،

9 شعبان 1442 - الجزائر - بوتسوانا الثلاثاء 30 مارس 2021،

17 شعبان 1442 5 جويلية

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزائري موقع جول متابعة مباريات الجزائر من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.